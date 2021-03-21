Yediği ekmekten çıkan tel hastanelik etti
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bir kişi kahvaltı sırasında yediği ekmeğin içinde bulunan tel nedeniyle hastanelik oldu.
|21 Mart 2021 13:49
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Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesinde İ.G. sabah kahvaltı yaptığı sırada birden boğazında bir batma hissetti. Ekmeğin kalan kısmında tel olduğunu fark eden vatandaşın boğazında ağrısı arttı. Ağrı nedeniyle İ.G., Günyüzü İlçe Devlet Hastanesine gitti. Hastanede çekilen röntgen filminde kesici telin mideye indiği tespit edildi. Mideye inen telin bir demirin kesilmiş parçası olduğu görüldü. Vatandaşın tedavisi devam ederken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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