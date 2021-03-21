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Valilik uyardı: Evlere hapsolmamak için kurallara uyalım

Bingöl'de vaka sayısının artmasının ardından valilik, "Başa dönmek ve evlere hapsolmak istemiyorsak lütfen kurallara uyalım" şeklindeki uyarıda bulundu.
 21 Mart 2021 13:57
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Valilik uyardı: Evlere hapsolmamak için kurallara uyalım

Sağlık Bakanlığı'nın 13-19 Mart tarihleri arasındaki vaka haritasında Bingöl, 100 bin kişide 47,56 orana ulaştı. Yaşanan artışın ardından Bingöl Valiliği'nden uyarı geldi. Valilik tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, vaka sayısının hızla arttığı belirtildi.

Valilik açıklamasında: "Kıymetli Bingöllüler. Vaka sayılarımız hızla artıyor. Mavi kategoride kalıp örnek İl olalım derken sarı kategoriye geçtik. Bu durumu tekrar tersine çevirmek bizim elimizde. Başa dönmek ve evlere hapsolmak istemiyorsak lütfen kurallara uyalım" denildi.

Serbestliğin başlamasıyla vatandaşların rehavete kapıldığını belirten esnaflardan Mehmet Uzunboy, "Maviye dönüşmüştük pandemi döneminde. Tekrar birçok şeyin serbest olmasından dolayı da biraz daha millet rehavete kapıldı. Sarıya döndük. Sarı değil de Bingöl'e mavi yakışır. Biz esnaflar olarak zor durumdan geçiyoruz. Bundan sonra çok etkilenmemek için hepimizin dikkat etmesi lazım" dedi.

Yetkililerin daha sıkı tedbir almalarını istediklerini belirten vatandaşlardan Mehmet Emin Vargın, "İlimiz gerçekten kontrolü çok iyi sağlıyordu. Bu hastalık bayağı bir düşmüştü. Tabi insanlarımız yoğun olarak kahvehanelere gittiği için hastalık bayağı çoğaldı Bingöl'de. Tabi ki biraz daha dikkat etmemiz lazım. Yetkililerin daha sıkı tedbir almasını isteriz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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