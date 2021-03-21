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Sınıf öğretmeni koronavirüse yenik düştü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde görev yapan 52 yaşındaki öğretmen Murat Dağcı, yakalandığı Kovid-19 hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
 21 Mart 2021 14:02
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Sınıf öğretmeni koronavirüse yenik düştü

Çarşamba ilçesi Yeşilırmak İlkokulu'nda Sınıf öğretmeni olarak görev yapan 52 yaşındaki Murat Dağcı yakalandığı korona virüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Çarşamba Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Öğretmen Murat Dağcı'nın vefatı eğitim camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

Dağcı, Sefalı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
İhlas Haber Ajansı
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