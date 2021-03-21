Oyuncu Ayla Karaca 87 yaşında koronavirüse yenildi
Sanatçı Ayla Karaca (87) corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|21 Mart 2021 14:28
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"Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, corona virüs nedeni ile vefat etti.
Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir'de 87 yaşında vefat etti.
Asıl adı Atina Miloharakti olan Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu. Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
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