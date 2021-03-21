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Bergama'da 20 mahalleye 'şap' karantinası

İzmir'in Bergama ilçesinde, bir mahallede hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesi üzerine toplamda 20 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
 21 Mart 2021 14:44
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Bergama'da 20 mahalleye 'şap' karantinası

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaleardı Mahallesi'nde şap hastalığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, mahalle ve ilçedeki hayvan pazarının yanı sıra 19 mahallede karantina uygulanmaya başlandı. Mahallelerdeki hayvanlara aşılama yapılacağı öğrenilirken, aşı yatırmayan veya hayvanlarını meraya çıkarıp ticaret yapan kişiler hakkında para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Öte yandan, karantina nedeniyle kişilerin mahallelere giriş ve çıkışının yasaklanmasının söz konusu olmadığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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