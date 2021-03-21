MB Başkanı Kavcıoğlu ilk toplantıyı bankacılarla yapacak
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün 16:00'da banka genel müdürleriyle görüşecek.
|21 Mart 2021 14:50
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu güncel durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün saat 16:00'da online konferans ile banka genel müdürleri ile bir toplantı yapacak.MB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
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