1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MB Başkanı Kavcıoğlu ilk toplantıyı bankacılarla yapacak

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün 16:00'da banka genel müdürleriyle görüşecek.
 21 Mart 2021 14:50
+Aa- Yazdır
MB Başkanı Kavcıoğlu ilk toplantıyı bankacılarla yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu güncel durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün saat 16:00'da online konferans ile banka genel müdürleri ile bir toplantı yapacak.

MB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bergama'da 20 mahalleye 'şap' karantinası
21 Mart 2021 14:44		 Koronavirüslü aile başka bir ilde gezerken yakalandı
21 Mart 2021 12:21
Türk Hava Kurumu 8 ildeki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı
21 Mart 2021 09:41		 Enerjide acele kamulaştırma kararı
21 Mart 2021 08:42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 19 YEKA belirledi
21 Mart 2021 08:36		 Kırmızı kategorideki ilde 9 korona firarisi yakalanarak idari ve adli işlem uygulandı
21 Mart 2021 06:23
Orman Genel Müdürlüğünde görevde yükselme şartları değişti
21 Mart 2021 00:01		 Mutasyonlu koronavirüs vakaları, 40 dakikada tespit ediliyor
20 Mart 2021 23:18
Ordu - Giresun sınırı yeniden belirlendi
20 Mart 2021 21:19		 Görevden uzaklaştırılan Jandarma personeli için düzenleme
20 Mart 2021 18:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:22 - AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan savcı açığa alındı15:19 - Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı15:17 - Bakanlık, Salda Gölü için düğmeye bastı14:58 - Öğretmen karı koca Down sendromlu kızlarını konuşturmayı başardı14:55 - Esed rejimi hastaneye saldırdı: 7 ölü14:50 - MB Başkanı Kavcıoğlu ilk toplantıyı bankacılarla yapacak
14:44 - Bergama'da 20 mahalleye 'şap' karantinası14:33 - Sağlıkçılar aşılandı, vakalar yüzde 90 azaldı14:28 - Oyuncu Ayla Karaca 87 yaşında koronavirüse yenildi14:17 - Kaçak okul servisi kaza yaptı, içinden 20 öğrenci çıktı14:11 - O ilde yaşayanların mutluluğu tescillendi14:05 - Üniversite kendi koyduğu tayin düzenlemesine uymadı!
14:02 - Sınıf öğretmeni koronavirüse yenik düştü13:57 - Valilik uyardı: Evlere hapsolmamak için kurallara uyalım13:49 - Yediği ekmekten çıkan tel hastanelik etti13:41 - İfadesi alınan HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı13:37 - Sadece deprem değil; Kandilli'nin bilinmeyen yüzü
13:31 - Sosyal medyanın sahte medyumları! 15 günde aşık etmek 4 bin lira
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak
Telefonda yerli üretim başladı: İşte ilk telefonlar
İfadesi alınan HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı
SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi
Güvenlik Soruşturması Kanunu, TBMM'de görüşülecek
MB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Bu iki varyanta dikkat! Birçok şehir yeniden kapanabilir
FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
acziyet 3
Donnie darko 2
tabuta sığmayanlar 1
külek 1
kırmızı kazak 3
alışveriş sitelerindeki üçkağıtlar 1
Sürüngen 2
Hidrofil ve hidrofob 1
incitmek 2
geriye ket vurma 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam