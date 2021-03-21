Esed rejimi hastaneye saldırdı: 7 ölü
Suriye'de Esad rejimi tarafından hastaneye düzenlenen topçu saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralı sayısı 20'ye yükseldi.
|21 Mart 2021 14:55
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Suriye'de Esad rejimi, Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneye topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 5'i sağlık personeli toplam 20 kişi yaralandı.
Hastanede büyük hasar meydana gelirken kentte yaşayan siviller, hastanenin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı endişe duyduklarını dile getirdi.
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