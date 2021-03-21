1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Esed rejimi hastaneye saldırdı: 7 ölü

Suriye'de Esad rejimi tarafından hastaneye düzenlenen topçu saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralı sayısı 20'ye yükseldi.
 21 Mart 2021 14:55
+Aa- Yazdır
Esed rejimi hastaneye saldırdı: 7 ölü

Suriye'de Esad rejimi, Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneye topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 5'i sağlık personeli toplam 20 kişi yaralandı.

Hastanede büyük hasar meydana gelirken kentte yaşayan siviller, hastanenin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı endişe duyduklarını dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
BioNTech'ten kanser aşısı müjdesi!
20 Mart 2021 18:52		 Erdoğan'ın Putin açıklamaları, Rus basınında geniş yer buldu
20 Mart 2021 14:54
Norveç'te korona kısıtlamalarını ihlal eden Başbakana soruşturma
19 Mart 2021 22:07		 Türk SİHA'ları Fransız basınının gündeminde
19 Mart 2021 21:50
Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu
19 Mart 2021 20:31		 DSÖ 'AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu' açıkladı
19 Mart 2021 20:14
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı
19 Mart 2021 15:03		 Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire yaşamını yitirdi
19 Mart 2021 12:34
Tacizle suçlanan Türk Profesör aklandı
19 Mart 2021 08:01		 Hafife alan ya sürünüyor ya da ölüyor
19 Mart 2021 07:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:22 - AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan savcı açığa alındı15:19 - Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı15:17 - Bakanlık, Salda Gölü için düğmeye bastı14:58 - Öğretmen karı koca Down sendromlu kızlarını konuşturmayı başardı14:55 - Esed rejimi hastaneye saldırdı: 7 ölü14:50 - MB Başkanı Kavcıoğlu ilk toplantıyı bankacılarla yapacak
14:44 - Bergama'da 20 mahalleye 'şap' karantinası14:33 - Sağlıkçılar aşılandı, vakalar yüzde 90 azaldı14:28 - Oyuncu Ayla Karaca 87 yaşında koronavirüse yenildi14:17 - Kaçak okul servisi kaza yaptı, içinden 20 öğrenci çıktı14:11 - O ilde yaşayanların mutluluğu tescillendi14:05 - Üniversite kendi koyduğu tayin düzenlemesine uymadı!
14:02 - Sınıf öğretmeni koronavirüse yenik düştü13:57 - Valilik uyardı: Evlere hapsolmamak için kurallara uyalım13:49 - Yediği ekmekten çıkan tel hastanelik etti13:41 - İfadesi alınan HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı13:37 - Sadece deprem değil; Kandilli'nin bilinmeyen yüzü
13:31 - Sosyal medyanın sahte medyumları! 15 günde aşık etmek 4 bin lira
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak
Telefonda yerli üretim başladı: İşte ilk telefonlar
İfadesi alınan HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı
SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi
Güvenlik Soruşturması Kanunu, TBMM'de görüşülecek
MB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Bu iki varyanta dikkat! Birçok şehir yeniden kapanabilir
FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ya evde yoksan 4
ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden 3
katana 3
olmuşla ölmüşü tartışmak 2
sabah saatlerindeki kuş sesi güzelliği 1
30 yıl sonra bile kol kola dolaşan çift 2
duru 2
ıq testi 3
ibibik 1
kefir 2
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam