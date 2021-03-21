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Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 13-19 Mart'ı kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla en fazla Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur'da düştü
 21 Mart 2021 15:19
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Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 13-19 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, 100 binde en fazla vaka Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova'da görüldü. Her 100 binde vaka sayısı Samsun'da 508,97, Giresun'da 356,35, Sinop'ta 309,06, Balıkesir'de 288,16, Yalova'da 275,31 oldu.

Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa ise en az vaka sayısı görülen iller olarak sıralandı. Her 100 binde vaka sayısı Şırnak'ta 8,18, Siirt'te 14,20, Hakkari'de 15,69, Mardin'de 17,08 ve Şanlıurfa'da 18,30 olarak kayıtlara geçti.

- Vaka sayısı bir önceki haftaya göre en çok artan ve azalan iller

Her 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya (6-12 Mart) göre, 11 ilde düştü. Vaka sayısı azalan iller sırasıyla Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale, Burdur, Hatay, Muş, Adana, Osmaniye, Mardin ve Afyonkarahisar oldu.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Sinop'ta 36,5, Gümüşhane'de 32,46, Mersin'de 16,05, Kırıkkale'de 14,36, Burdur'da 14,23, Hatay'da 7,66, Muş'ta 6,08, Adana'da 1,42, Osmaniye'de 0,37, Mardin'de 0,24 ve Afyonkarahisar'da 0,14 azaldı.

Diğer 70 ilde ise artış yaşandı. 100 binde Kovid-19 vakasının en fazla arttığı iller ise Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olarak sıralandı.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Kastamonu'da 79,18, Çankırı'da 75,35, Yalova'da 74,98, İstanbul'da 72,87 ve Erzincan'da 70,38 arttı.

- Üç büyükşehirde vaka sayısı artıyor

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 178,25'ten 251,12'ye, İzmir'de 78,57'den 111,41'e, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a yükseldi.

Geçen hafta, 100 binde 458,53 ile en fazla vakanın görüldüğü Samsun'da sayı bu hafta 508,97'ye ulaştı. Samsun dışında Rize, Çanakkale, Aksaray, Edirne, Trabzon, Tokat, İstanbul, Konya, Kilis, Ordu, Yalova, Balıkesir, Sinop, Giresun, 100 bin nüfusta vaka sayısı 200-600 aralığında yer alan iller oldu.

Bolu, Niğde, Gümüşhane, Iğdır, Ankara, Kütahya, İzmir, Artvin, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Çankırı, Erzincan, Sakarya, Çorum, Malatya, Kırklareli, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli, Amasya, Kayseri, Kastamonu ve Osmaniye, 100 binde vaka sayısı bakımından 100-200 aralığında yer aldı.

Kovid-19 vaka sayısı 100 binde 35-100 arası olan 30 il ise Ağrı, Afyonkarahisar, Bingöl, Denizli, Sivas, Kırşehir, Adana, Hatay, Tunceli, Manisa, Kahramanmaraş, Aydın, Burdur, Erzurum, Kırıkkale, Bayburt, Isparta, Bartın, Nevşehir, Elazığ, Mersin, Zonguldak, Karabük, Ardahan, Gaziantep, Karaman, Muğla, Yozgat, Düzce ve Bursa olarak sıralandı.

Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Van, Batman, Kars ve Uşak'ta 100 binde 35'in altında vaka görüldü.
Anadolu Ajansı
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