AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan savcı açığa alındı
|21 Mart 2021 15:22
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Sosyal medya platformunda "@HOHMUSTESARI" adıyla açtığı hesap üzerinden bazı AK Partili üst düzey isimler ve bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddia edilen kişinin yapılan soruşturmada; Samsun Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan M. G. olduğu, açılan sosyal medya hesabının da sahte olduğu tespit edildi.
Mesai saatleri içinde Twitter'dan açtığı 'trol' hesapla devlet büyüklerine küfür ve hakaret ettiği tespit edilmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında savcı Özcan M. G., açığa alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da savcı Özcan M. G. hakkında, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçundan ayrıca iddianame hazırlandı. Bahse konu Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden 2016'nın ağustos ayında oluşturulduğuna yer verilen ve 2 yıldan, 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle hazırlanan iddianame, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oybirliğiyle kabul edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen savcı Özcan M. G., 3 Mayıs 2021 günü Samsun'da ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
MESLEĞE DEVAMINA HSK 2'İNCİ DAİRE KARAR VERECEK
Müfettiş soruşturması süren, bir süre önce vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'a hakaret ettiği tespit edilen savcı Özcan M. G.'nin mesleğe devam edip edemeyeceğine ise HSK 2'inci Daire karar verecek.Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
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