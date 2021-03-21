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'Alev savaşçıları' babalarından aldıkları bayrağı gururla taşıyor

Antalya'da orman yangınına canla başla müdahale ederken hayatlarını kaybeden işçilerden Feridun Kaya ile Hasan Dağhan'ın oğulları da babaları gibi ormanları korumak için mücadele veriyor.
 21 Mart 2021 15:55
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'Alev savaşçıları' babalarından aldıkları bayrağı gururla taşıyor

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına cansiperane müdahale ederken şehit olan iki işçinin oğulları Hüseyin Kaya ile Ali Dağhan, babalarının izinden yürümenin gururunu yaşıyor.

Ortakonuş Kızıldere mevkisinde 2004'de, sarp ve kayalık ormanlık alanda çıkan yangında helikopterle bölgeye indirilen ve canla başla müdahale ettikleri alevlerin arasında kalan Feridun Kaya ile Hasan Dağhan yaşamını yitirdi.

Üniversite sınavında beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazandığını öğrendiği gün babasını kaybeden Hüseyin Kaya ile o dönemde havalimanında çalıştığı sırada gelen telefonla acı haberi alan Ali Dağhan, babalarının ölümünden bir hafta sonra Orman Genel Müdürlüğünden gelen telefonla buruk bir sevinç yaşadı.

Babalarının yerine işe alınabileceklerini öğrenen Kaya ile Dağhan, onların izinden giderek Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde işe başladı.

Kaya ile Dağhan, şehit babalarından devraldıkları görevi, yıllardır başarılı şekilde yürütüyor.

"Devlet, babamın görevini devam ettirme şansı sundu"

İki çocuk sahibi 36 yaşındaki Hüseyin Kaya, çok tecrübeli olan babasının 20 yıl boyunca orman yangınlarını söndürmek için fedakarca görev yaptığını söyledi.

Babasıyla her zaman gurur duyduğunu anlatan Kaya, "Babam görevini yaparken şehit oldu. Bize de bıraktığı en güzel miras bu oldu. O dönemde bakanımız, genel müdürümüz bizi arayıp, başsağlığı diledi. Devletimiz de bize sahip çıktı, yaralarımızı sardı. Babamın bıraktığı yerden devraldığım görevi, gururla yapıyorum. Onun gibi yangınlara gidip, mücadele ediyorum. Yeşili korumak için verilen çabayı çocuklarımla da paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

"Babamın mezarı başında dalgalanan bayrağı görünce gururlanıyoruz"

İki çocuğu bulunan 40 yaşındaki Ali Dağhan da babasının emekliliğe hazırlandığı yıl hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Yıllarca alevlerle mücadele eden babasının çok sevdiği ormanda yaşamını yitirdiğini belirten Dağhan, şöyle konuştu:

"Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Babamı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, hiç beklemediğimiz bir anda devlet bize farklı bir kapı açtı. Babamın onurlu görevini, devam ettirme imkanı sundular. Ben de 17 yıl önce babamdan aldığım bayrağı, büyük bir gururla ve sevgiyle bugünlere getirdim. Babamın ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü duyuyoruz ama mezarı başına gittiğimizde dalgalanan bayrağı görünce hem onunla hem ülkemizle gururlanıyoruz."

Dağhan, çocuklarının dedelerini bir kahraman gibi gördüğünü dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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