Meteorolojiden 14 il için fırtına uyarısı
|21 Mart 2021 16:07
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Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat), bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgarla, bölgede toz taşınımı da öngörülüyor.
Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ayrıca, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta da yarın 09.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi.
Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamaya karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise , Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te rüzgarın "tam fırtına" olarak tabir edilen, saatte 89 ila 102 kilometre hıza ulaşabileceği duyuruldu.
Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada da, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzey ilçeleri Pazaryolu, İspir, Tortum ve Uzundere'de kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.
Açıklamada, rüzgarın güney ve güneybatıdan fırtına, kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin öngörüldüğü kaydedildi.
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