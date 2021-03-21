Fatih ve Kanuni gemileri yeni sondaj için hazırlık yapıyor
|21 Mart 2021 16:49
|+Aa- Yazdır
Türkali-2 kuyusundaki çalışmalarını tamamlayan Fatih, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda "Amasra-1" kuyusu olarak isimlendirileceği belirtilen bölgede keşif amaçlı yapacağı sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'na demir attı.
Aynı limana 14 Kasım'da ulaşan ve burada kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri yürütülen Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni de "Amasra-1" kuyusunda Fatih'in yapacağı sondajların tamamlayıcı ve bazı test işlemlerini gerçekleştirecek.
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Adana'da bir televizyon kanalında katıldığı yayındaki, "Hedefimiz orada önümüzdeki 5 yıl içerisinde 30 ila 40 kuyuya ulaşarak üretimi gerçekleştirmek. İlk hedefimiz 2023 yılında, inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk gazı karaya çıkararak ulusal iletim sistemine basmak." şeklindeki açıklaması kentte heyecanla karşılandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|SOLOTÜRK, Pakistan'da gösteri uçuşu yapacak
21 Mart 2021 17:44
|Demirkapı Tüneli'ndeki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı
21 Mart 2021 15:52
|MB Başkanı Kavcıoğlu ilk toplantıyı bankacılarla yapacak
21 Mart 2021 14:50
|Bergama'da 20 mahalleye 'şap' karantinası
21 Mart 2021 14:44
|Koronavirüslü aile başka bir ilde gezerken yakalandı
21 Mart 2021 12:21
|Türk Hava Kurumu 8 ildeki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı
21 Mart 2021 09:41
|Enerjide acele kamulaştırma kararı
21 Mart 2021 08:42
|Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 19 YEKA belirledi
21 Mart 2021 08:36
|Kırmızı kategorideki ilde 9 korona firarisi yakalanarak idari ve adli işlem uygulandı
21 Mart 2021 06:23
|Orman Genel Müdürlüğünde görevde yükselme şartları değişti
21 Mart 2021 00:01