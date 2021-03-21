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HDP'nin nevruz etkinliğinde terör propagandası yapıldı

Alanda terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan lehine slogan atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açıldı
 21 Mart 2021 17:38
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HDP'nin nevruz etkinliğinde terör propagandası yapıldı

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapıldığı alanda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılmak için alana gelenler polis noktasında üst aramasından geçirildi. Katılımcılar HES kodu uygulaması ile alana alındı.

Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katıldı.

Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenen etkinlikte müzik yayını yapıldı, nevruz ateşi yakıldı.

Sancar etkinlikte yaptığı konuşmaya, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde olan HDP'lileri selamlayarak başladı.

"Nevruz zulme ve ayrımcılığa karşı direnmenin adıdır." diyen Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nevruz özgürlüğe olan tutkudur, bir yaşam biçimidir, onurlu ve adil bir barışa açılan kapıdır, bir buluşmadır, kucaklaşmadır, yan yana ve omuz omuza olmaktır, birliktir. Nevruz bütün dillerin, kimliklerin kültür ve inançların eşitçe, hakça bir arada yaşama inancıdır. Nevruz hakikat yolculuğudur, yaşama umududur. Bizler her nevruzda bu umudu güçlendiriyoruz."

Sancar, milletvekilliği düştüğü için Meclis'te eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin de Sancar, "HDP budur, HDP halktır, halk. HDP umudun adresi, bu ülkede özgürlük ve barış içinde yaşamanın güvencesidir. HDP bu ülkeye özgürlüğü de barışı da demokrasiyi de getirecek en büyük güçtür. Buna engel olamayacaksınız." dedi.

- Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan lehine slogan

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açıldı.

Polis ekiplerince terör örgütünü simgeleyen poster ve bez parçaları açılmasına müdahale edildi, gözaltına alınanlar oldu.

Öte yandan alanda, 21 Mart 2017'de Diyarbakır'daki nevruz etkinliğine elinde bıçakla girmek isteyen ve "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Kemal Kurkut anıldı.
Anadolu Ajansı
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