TUS ve STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları yapıldı
ÖSYM, 2021-TUS 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları yapıldı.
|21 Mart 2021 17:37
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