SOLOTÜRK, Pakistan'da gösteri uçuşu yapacak
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.
|21 Mart 2021 17:44
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