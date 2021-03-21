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Vaka sayıları açıklandı: Hayatını kaybeden sayısı 30 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 906 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı, 102 kişi hayatını kaybetti.
 21 Mart 2021 19:18
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Vaka sayıları açıklandı: Hayatını kaybeden sayısı 30 bini geçti

Sağlık Bakanlığı 21 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 906 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı, 102 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1.568 oldu, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 965 olarak açıklandı.

Test sayısı 36 milyon 355 bin 374'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 013 bin 122, vefat sayısı 30 bin 061, ağır hasta sayısı 1.568 oldu.
Memurlar.Net
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