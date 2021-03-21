CHP'li büyükşehir belediye başkanları Muğla'da toplandı
|21 Mart 2021 20:05
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir otelde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, belediye başkalarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Muğla'nın, Türkiye'nin üçüncü büyük turizm kenti olduğunu belirten Gürün, "Muğla aynı zamanda tarım kenti. Turizmiyle, tarımıyla geleceğe çağdaş bir kent olarak yürüyüşüne devam ediyor. Tarımda bütün belediye başkanlarımız önemli çalışmalar yapıyor. Çünkü tarım ülkemizin geleceği. Aynı zamanda tohumlarımıza sahip çıkıyoruz ve üretimi artırmak, çeşitlendirmek köylüyü, çiftçiyi ve besiciyi desteklemek için elimizden gelen her türlü şeyi yapıyoruz." dedi.
Gürün, dünya kenti Muğla'nın 1 milyon 700 bin olan nüfusunun, turizm sezonunda 5 milyona çıktığına dikkati çekti.
İlçe belediye başkanlarıyla 5 milyon nüfusa göre yatırım yapmak ve hizmet etmek durumunda kaldıklarını vurgulayan Gürün, "Bunun güçlüğünü hepiniz takdir edersiniz. Bizler, barış ve sevgi içinde merkezi yönetimle iş birliği yaparak, kentlerimize birlikte hizmet etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Toplantıyı ortak problemlere ortak çözümler bulmak, bu çözümlerde birlikte hareket etmek için düzenlediklerini anlatan Gürün, toplantı bittikten sonra yeni bir şevkle kentlerde yeni hizmetler yaptıklarını dile getirdi.
Gürün'ün ev sahibi sıfatıyla yaptığı açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.
Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.
Toplantının sonunda sonuç bildirgesinin açıklanacağı bildirildi.
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