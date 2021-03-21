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Çok iyi başlangıç yapan o dizi için final kararı alındı

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisi için yolun sonu geldi. İyi bir başlangıç yapan dizi gerisini getiremeyince kanal yönetimi dizinin fişini çekmeye karar verdi.
 21 Mart 2021 20:18
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Çok iyi başlangıç yapan o dizi için final kararı alındı

Arıza dizisi için final kararı geldi. O3 Medya tarafından hazırlanan Arıza dizisinin izlenme oranları bir dönem parlak bir şekilde ilerlemiş olsa da rakip dizilerin artmasıyla reytingler geriledi. Büyük bir izleyici kaybı yaşayan Arıza dizisi için final kararı kaçınılmaz oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre Arıza dizisi için Show TV final kararı aldı. Bugün 27. bölümü yayınlanacak olan dizi 3 bölüm sonra yani 30. bölümüyle ekranlara veda edecek.

ARIZA'NIN KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza, bir taksicinin şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA'NIN OYUNCULARI

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı "Arıza"nın kadrosunda Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
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