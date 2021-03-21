Koronavirüs atlatan paramedik Gülşah 'Saçlarım döküldü'
|21 Mart 2021 20:22
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Merkez 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Gülşah Özçelik (36), koronavirüse yakalandı. Tedavi sürecinin ardından koronavirüsü yenen Özçelik, tekrar mesleğine dönerek salgınla mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor.
Koronavirüse yakalanma sürecini anlatan Gülşah Özçelik, 9 Kasım'da pozitif olduğumu öğrendim. 10 gün evde karantinada kaldım. Hemen sonrasında yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdum. Ciğerlerimde buzlu cam görüntüsü ortaya çıktı. Apar topar hastaneye yatırdılar. 1 hafta hastane sürecim oldu. Sonrasında testlerim, normal çıktı. Taburcu edilince eve gönderildim. 1 hafta 10 gün sonra yine kan değerlerimde aşırı yükselme belirlendi. Öksürük oldu. O süreçten sonra 2 aya yakın sahada görev alamadım dedi.
EN ÇOK AİLESİNE BİRŞEY OLMASINDAN KORKTU
Psikolojik ve fiziksel olarak zorlu bir süreç atlattığını belirten Acil Tıp Teknisyeni Gülşah Özçelik, Evde annem ve babamla yaşıyorum. 'Can mı, canan mı? deseniz. Bu hastalıkta ilk akla gelen 'canan' oluyor. 'Onlara bir şey olur mu? korkusu vardı. Vücudumda dolaşan bir ağrı bulunuyordu. Her gün bir bölgemde ağrı vardı. 7- 8 kilo verdim. Hareket kısıtlılığım bulunuyordu. Efor sarf edemiyordum. Kaşığı tutamayacak seviyeye geldim. Fiziksel olarak çok ciddi saç dökülmelerim oldu, hala devam etmekte. Yürüyüş yaptığımda nefessiz kalıyorum diye konuştu.
Vatandaşlara maske, temizlik ve mesafe uyarısında bulunan Özçelik, Benim başıma gelmez' diye düşünmeyin. İlk önce vatandaşlarımız kendileri için daha sonra da biz sağlık çalışanları için maske, temizlik ve mesafeye dikkat etsin hatırlatmasında bulundu.
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