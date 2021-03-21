1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs atlatan paramedik Gülşah 'Saçlarım döküldü'

İZMİR'de görevli paramedik Gülşah Özçelik (36), yakalandığı koranavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Hastalık sırasında daha çok sevdiklerine bir şey olmasından korktuğunu söyleyen Özçelik, Saçlarım döküldü. Uzun yürüyüşlerde nefessiz kalıyorum. Hiç kimse 'benim başıma gelmez' diye düşünmesin. Maske ile mesafe ve hijyene dikkat edilmeli dedi.
 21 Mart 2021 20:22
+Aa- Yazdır
Koronavirüs atlatan paramedik Gülşah 'Saçlarım döküldü'

Merkez 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Gülşah Özçelik (36), koronavirüse yakalandı. Tedavi sürecinin ardından koronavirüsü yenen Özçelik, tekrar mesleğine dönerek salgınla mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor.

Koronavirüse yakalanma sürecini anlatan Gülşah Özçelik, 9 Kasım'da pozitif olduğumu öğrendim. 10 gün evde karantinada kaldım. Hemen sonrasında yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdum. Ciğerlerimde buzlu cam görüntüsü ortaya çıktı. Apar topar hastaneye yatırdılar. 1 hafta hastane sürecim oldu. Sonrasında testlerim, normal çıktı. Taburcu edilince eve gönderildim. 1 hafta 10 gün sonra yine kan değerlerimde aşırı yükselme belirlendi. Öksürük oldu. O süreçten sonra 2 aya yakın sahada görev alamadım dedi.

EN ÇOK AİLESİNE BİRŞEY OLMASINDAN KORKTU

Psikolojik ve fiziksel olarak zorlu bir süreç atlattığını belirten Acil Tıp Teknisyeni Gülşah Özçelik, Evde annem ve babamla yaşıyorum. 'Can mı, canan mı? deseniz. Bu hastalıkta ilk akla gelen 'canan' oluyor. 'Onlara bir şey olur mu? korkusu vardı. Vücudumda dolaşan bir ağrı bulunuyordu. Her gün bir bölgemde ağrı vardı. 7- 8 kilo verdim. Hareket kısıtlılığım bulunuyordu. Efor sarf edemiyordum. Kaşığı tutamayacak seviyeye geldim. Fiziksel olarak çok ciddi saç dökülmelerim oldu, hala devam etmekte. Yürüyüş yaptığımda nefessiz kalıyorum diye konuştu.

Vatandaşlara maske, temizlik ve mesafe uyarısında bulunan Özçelik, Benim başıma gelmez' diye düşünmeyin. İlk önce vatandaşlarımız kendileri için daha sonra da biz sağlık çalışanları için maske, temizlik ve mesafeye dikkat etsin hatırlatmasında bulundu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Valilik, vaka sayısındaki artışa dikkat çekti, uyarıda bulundu
21 Mart 2021 21:34		 Yaşlı nüfus artıyor: 65 yaşından sonrasını bugünden planlayın
21 Mart 2021 20:25
Evden alkol satışı şahısa 65 bin 103 lira para cezası
21 Mart 2021 20:07		 Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı
21 Mart 2021 20:02
103 yaşındaki Fatma nine, koronavirüse yenik düştü
21 Mart 2021 19:14		 'Ankara'nın tek kadın dolmuş şoförü' yolları renklendirdi
21 Mart 2021 19:11
Vali Şahin'den 'temaslıları gizlemeyin' uyarısı
21 Mart 2021 18:14		 Küçük çocuğa tokat attı, ayağını yıkattı, sigara içirdi
21 Mart 2021 18:12
'Suriye'de yasak yok' dedi savcıyı ikna edemedi
21 Mart 2021 16:42		 Şehit kardeşine 'sıfır' diye ayıplı cip sattılar
21 Mart 2021 16:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:54 - Türkiye ve Katar arasında su yönetimi anlaşması21:45 - Mahir Ünal: Bizim andımız İstiklal Marşı'mızdır21:40 - Piyasaya müdahale edilmeyecek, dengelenmesi beklenecek21:36 - Esed rejimi İdlib'de füzelerle TIR parkını vurdu: 7 sivil yaralı21:34 - Valilik, vaka sayısındaki artışa dikkat çekti, uyarıda bulundu21:24 - Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı
21:17 - Kayseri Emniyet Müdürü'nün kızının otomobili çalındı20:56 - Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından 1 puanla döndü20:52 - CHP'li yöneticiden teröristlere yardım ve yataklık20:45 - Fatma öğretmenden sessiz canlara adanmış bir hayat20:34 - 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti20:25 - Yaşlı nüfus artıyor: 65 yaşından sonrasını bugünden planlayın
20:22 - Koronavirüs atlatan paramedik Gülşah 'Saçlarım döküldü'20:18 - Çok iyi başlangıç yapan o dizi için final kararı alındı20:07 - Evden alkol satışı şahısa 65 bin 103 lira para cezası20:05 - CHP'li büyükşehir belediye başkanları Muğla'da toplandı20:02 - Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı
19:29 - TCMB'nin yeni Başkanı, TBB yönetimi ile toplantı yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak
Telefonda yerli üretim başladı: İşte ilk telefonlar
İfadesi alınan HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı
Güvenlik Soruşturması Kanunu, TBMM'de görüşülecek
FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu
SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi
MB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Vaka sayıları açıklandı: Hayatını kaybeden sayısı 30 bini geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uyarlama diziler 2
fit olmak 1
rençber 2
ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden 3
kore dizisi 1
dünya su günü 1
yolgeçen hanı 1
milyonlar bizi izliyor 3
come true 1
ıq testi 3
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam