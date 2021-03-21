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Fatma öğretmenden sessiz canlara adanmış bir hayat

Müzik öğretmeni Betül Fatma Yalım, yıllardır yardıma muhtaç hayvanlara el uzatarak, barınma, sağlık, yiyecek ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılıyor.
 21 Mart 2021 20:45
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Fatma öğretmenden sessiz canlara adanmış bir hayat

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da müzik öğretmenliği yapan Yalım, ömrünü yardıma muhtaç hayvanlara adadı. Yalım, Antakya'nın belirli bölgelerine kurduğu barınma yerleriyle, hasta ve tedavi olması gereken her hayvanı veterinere götürerek, iyileştirmeye çalışıyor.

Hayvan sevgisinin çocukluktan geldiğini belirten Yalım, "Çocukluğumdan itibaren hayatımda hep hayvanlar vardı, evimizde mutlaka kedimiz köpeğimiz oldu. O yüzden hayvan sevgisi uzak bir şey değil bize, onlarla beraber büyüdük. Çocukken insan pek bilinçli olmuyor ancak büyüdükçe hayvanların ne kadar büyük sorunlar yaşadığını fark ettim ve onların hayatını güzelleştirmek, kolaylaştırmak adına önce kendi yakın çevremden başlayarak sokağımızdaki, sonra şehrin değişik noktalarındaki terk edilmiş, yaralı, bakıma muhtaç hayvanların yardımına koşmaya başladım" dedi.

Ekibiyle beraber ellerinden geldiğince her hayvana el uzattıklarını vurgulayan Yalım, "Şimdi güzel bir ekibim var. Çok sevdiğim dostlarım, öğretmen arkadaşlarım var. Onlarla beraber rutin olarak araziye beslemeye gidiyoruz. Muhtaç olan hayvanları alıp, veterinerde tedavi ettiriyoruz, onların yaşamlarını güzelleştirmeye çalışıyoruz. Sokakta yaşayamayacak engelli veya hasta hayvanlara yuva bulmaya ve bir şekilde onların hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Hayvanlara verilen zararların yasadaki oluşan boşluklardan kaynaklandığına dikkat çeken Yalım şöyle devam etti:

"Hayvanların zarar görmesinin, sürekli şiddete uğramasının, hep terk edilmesinin sebebini ben yasadaki boşluklar olarak görüyorum. Hayvanları koruyabilen bir yasamız yok maalesef. Aynı zamanda 3 öğretmen arkadaşımla birlikte gönüllü olarak okullara gidip öğrencilere hayvan sevgisini bakımını aşılıyoruz. Antakya İlçe Milli Eğitim müdürümüzün himayesinde ve destekleriyle gönüllü arkadaşlarımla beraber okullarda çocuklara eğitim vermeye gidiyoruz. Bu eğitim sırasında vermeye çalıştığımız en önemli şey; hayvanların yaşam haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak, sokakta gördüğü cana sahip çıkma ile ilgili oluyor. Bu noktada, ben ileride bugünden daha fazla bir hayvan sevgisi oluşacağına inanıyorum."
İhlas Haber Ajansı
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