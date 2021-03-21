Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından 1 puanla döndü
|21 Mart 2021 20:56
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Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, sarı-lacivertliler 48. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle beraberliği yakalayan Fenerbahçe, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, bu beraberlikle 64 puanla zirvede bulunan bir maçı eksik Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı.
- Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamadı
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda derbi maçlarda hiç galibiyet alamadı.
Bu sezon daha önce Galatasaray ile oynadığı 2 maçta birer mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, aynı durumu Beşiktaş karşısında da yaşadı.
Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 4 derbiden sadece 2 puan çıkarırken, evinde iki rakibine de yenildi.
- Deplasmanda kaybetmeme serisi 8 maça çıktı
Fenerbahçe, ligde deplasmanda yenilmeme serisini 8 maça yükseltti.
Bu sezon evinde toplamda 6 maç kaybederek kötü bir rekora imza atan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise bunun tam tersi bir performans sergiledi.
Ligde oynadığı son 8 deplasman maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan Fenerbahçe, son olarak Gaziantep'e mağlup olmuştu.
- Ozan 5. golünü attı
Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, ligde 5. golüne imza attı.
Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında 2 gol atmayı başaran Ozan, yine rakibini boş geçmedi.
Müsabakanın 89. dakikasında Beşiktaş ağlarını sarsan milli oyuncu, bu sezon 5. golünü kaydetti.
- Serdar tamamlayamadı
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Beşiktaş karşısında maçı tamamlayamadı.
Rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda yerde kalarak sakatlık geçiren sarı-lacivertli oyuncu, 60. dakikada yerini Tisserand'a bıraktı.
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