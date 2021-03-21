Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı
İzmir'de, polis ekiplerince nevruz kutlamaları sonrası terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik övücü sloganlar attığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
|21 Mart 2021 21:24
|+Aa- Yazdır
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatiyla, Terörle Mücadele Şube ve İstahbarat Şube Müdürlügü ekiplerinin koordineli çalışması sonrası Gündoğdu Meydanı'nda nevruz kutlamalarının ardından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik övücü bir videonun sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonrası tespit edilen 5 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Esed rejimi İdlib'de füzelerle TIR parkını vurdu: 7 sivil yaralı
21 Mart 2021 21:36
|CHP'li yöneticiden teröristlere yardım ve yataklık
21 Mart 2021 20:52
|Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı yakalandı
21 Mart 2021 16:43
|2019'dan bu yana 2 bin 764 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
21 Mart 2021 11:59
|FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu
21 Mart 2021 11:56
|Yargıtay, eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı
21 Mart 2021 11:48
|Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
21 Mart 2021 10:50
|Bombalı eylem hazırlığındaki terörist ile 3 şüpheli tutuklandı
21 Mart 2021 10:35
|Polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ şüphelisi yakalandı
21 Mart 2021 10:25
|SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi
21 Mart 2021 10:10