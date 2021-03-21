Valilik, vaka sayısındaki artışa dikkat çekti, uyarıda bulundu
|21 Mart 2021 21:34
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Çanakkale Valiliği'nden sosyal mesafe ve maske başta olmak üzere koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere hassasiyetle uyulması çağrısı yapıldı. Vaka sayısındaki artışa dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çanakkalemizde vaka sayılarımız artıyor. Koronavirüs ile mücadele, gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem de şehrimizi koruruz. Mesafe ve maske başta olmak üzere tedbirlere lütfen hassasiyetle uyalım."
Sağlık Bakanlığı'nın ilk hafta açıkladığı corona virüsü risk haritasında, Çanakkale'de vaka sayısı her 100 bin kişide 81,51 olarak gerçekleşirken, bu rakam ikinci hafta 107,29a ve bu hafta ise 202,75e yükseldi. Yaşanan hızlı artış kentte endişeye yol açtı.
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