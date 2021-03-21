Türkiye ve Katar arasında su yönetimi anlaşması
Türkiye ile Katar arasında su yönetimi konusunda imzalanan anlaşmanın onayı Resmi Gazete'de yayımlandı.
|21 Mart 2021 21:54
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Resmi Gazete'de yayımlanan 21 Mart 2021 tarihli kararda
"26 Kasım 2020 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5'inci maddesi ve 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir"ifadeleri yer aldı.
Resmi Gazete'de yer alan kararda, Türkiye ve Katar'ın işbirliği alanları
'entegre su kaynakları yönetimi, su tesisleri yönetimi, kıyı ve geçiş suları yönetimi'olarak maddelendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, kasım ayında yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmanın
'su yönetimi alanında deneyim ve tecrübelerin paylaşılması ile bilgi alışverişini'mümkün kılacağı bir metin olduğunu, iki ülke arasında suyun paylaşılması ve benzeri hususları içermediğini belirtmişti.
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