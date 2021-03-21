1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Eşcinsellik teşvik edildiği için sözleşmeden çekildik'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'kadınları korumaktan taviz verdiği' anlamına gelmemektedir. Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir." ifadelerine yer verildi.
 21 Mart 2021 22:40
+Aa- Yazdır
'Eşcinsellik teşvik edildiği için sözleşmeden çekildik'

Türkiye'nin, 20 Mart 2021'de tek taraflı olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği belirtilen açıklamada, Sözleşmenin 80. maddesinin, herhangi bir tarafın, Avrupa Konseyi'ne bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetmesine izin verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, kadının toplumdaki statüsünü koruma ve kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etme konusundaki güçlü bağlılığını göstererek İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olduğu anımsatıldı.

Başlangıçta kadın haklarının güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan sözleşmenin, Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı almasının bu nedene dayandığı vurgulandı.

Açıklamada, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ciddi endişeleri olan tek ülkenin Türkiye olmadığı, Avrupa Birliği'nin Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Letonya, Litvanya ve Slovakya olmak üzere 6 üyesinin bu sözleşmeyi onaylamadığı ifade edildi.

Polonya'nın da eşcinsel grupların toplumsal cinsiyet hakkındaki fikirlerini tüm topluma empoze etme girişimini gerekçe göstererek sözleşmeden çekilmek için adımlar attığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'kadınları korumaktan taviz verdiği' anlamına gelmemektedir. Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tüm kadınların güvenliğini ve haklarını korumaya devam edeceğini kuvvetli bir şekilde vurgulamakta ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle hükümetin gündeminin ilk sıralarında olacağının altını çizmektedir. Türkiye, bugüne kadar kadın haklarını desteklemek ve iyileştirmek için birçok somut adım atmıştır ve bu mekanizmalar hala yürürlüktedir. Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni reformları da hayata geçirecektir. Türkiye bundan sonra da tüm kurum ve kuruluşlarıyla toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm ve önlemlere odaklanacak, bu amaçla yürütülmekte olan çalışmaları güçlendirecektir."

- "İlave adımlar atılacak"

Bu hukuki mekanizmalar arasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yanı sıra Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun yer aldığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin ayrıca Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ne (CEDAW) taraf olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin tasarladığı, desteklediği ve uygulamaya aldığı dönüm noktası niteliğindeki kanun da dahil olmak üzere, kadına yönelik şiddetle mücadelede katı, etkili ve gerçekçi tedbirlerin uygulanması üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağının altı çizildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin mart ayı başında açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete karşı mevcut önlemlerin etkinliğini artırmak için ilave adımlar atacağı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
22 Mart 2021 00:11		 22 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
22 Mart 2021 00:03
Van Büyükşehir Belediyesinden 'personel alımı' açıklaması
21 Mart 2021 22:36		 Mahir Ünal: Bizim andımız İstiklal Marşı'mızdır
21 Mart 2021 21:45
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Muğla'da toplandı
21 Mart 2021 20:05		 Vaka sayıları açıklandı: Hayatını kaybeden sayısı 30 bini geçti
21 Mart 2021 19:18
HDP'nin nevruz etkinliğinde terör propagandası yapıldı
21 Mart 2021 17:38		 Bakanlık, Salda Gölü için düğmeye bastı
21 Mart 2021 15:17
Türkiye'yi 19 yıldır yöneten AK Parti'de kongre heyecanı
21 Mart 2021 11:08		 Şentop'tan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk açıklama
21 Mart 2021 10:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:11 - Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması00:04 - DHMİ, hizmet puanı uygulamasına göre nakil yapacak00:03 - 22 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları00:03 - Baharın gelişiyle göç eden leylekler Bilecik semalarında görsel şölen oluşturdu00:00 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:18 - Dolar/TL paritesi yurt dışı piyasalarda yükseldi
23:01 - Acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında22:42 - Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 5 gün ara verildi22:40 - 'Eşcinsellik teşvik edildiği için sözleşmeden çekildik'22:36 - Van Büyükşehir Belediyesinden 'personel alımı' açıklaması22:33 - 'Kuraklık Türkiye'yi derinden etkilemeye başladı'22:13 - Erdoğan onayladı... Kesin korunacak hassas alan ilan edildi
21:54 - Türkiye ve Katar arasında su yönetimi anlaşması21:45 - Mahir Ünal: Bizim andımız İstiklal Marşı'mızdır21:40 - Piyasaya müdahale edilmeyecek, dengelenmesi beklenecek21:36 - Esed rejimi İdlib'de füzelerle TIR parkını vurdu: 7 sivil yaralı21:34 - Valilik, vaka sayısındaki artışa dikkat çekti, uyarıda bulundu
21:24 - Terör örgütünü öven 5 şüpheliye gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
DHMİ, hizmet puanı uygulamasına göre nakil yapacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Baharın gelişiyle göç eden leylekler Bilecik semalarında görsel şölen oluşturdu
22 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gözden kaçırmak 2
naci ağbal'ın görevden alınması 7
geriye ket vurma 1
ser kelimesi 1
kendini fenerbahçe gibi hissetmek 2
avalim 1
fit olmak 1
memurlarnet sözlük sorunları 6
ameliyat olmaktan korkmak 3
kore dizilerinin acıklı olması 1
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam