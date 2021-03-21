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Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 5 gün ara verildi

Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 5 gün ara verildi.
 21 Mart 2021 22:42
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Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 5 gün ara verildi

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, Nedime Kaya İlkokulu bünyesinde çalışan personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kararda, hastalığın yayılımının önlemesi amacıyla Nedime Kaya ilkokulu, ortaokulu ve anasınıfında 26 Mart'ta kadar eğitime ara verildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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