Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 5 gün ara verildi
Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 5 gün ara verildi.
|21 Mart 2021 22:42
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, Nedime Kaya İlkokulu bünyesinde çalışan personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kararda, hastalığın yayılımının önlemesi amacıyla Nedime Kaya ilkokulu, ortaokulu ve anasınıfında 26 Mart'ta kadar eğitime ara verildiği kaydedildi.
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