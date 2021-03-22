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22 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları

22 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları.
 22 Mart 2021 00:03
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22 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Maarif Vakfı 10. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'na çevrim içi katılarak konuşma yapacak.

(TBMM/10.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni'ne katılacak, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 65. Oturumu kapsamında KADEM yan etkinliği "Pandemi Perspektifinden: Türkiye'de Kadınların Yeni Normali" toplantısına çevrim içi bağlanacak.

(Ankara/14.00/17.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü" kutlamalarına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- TÜİK, 2020 yılına ilişkin İşgücü İstatistikleri ile şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Brüksel)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında basını bilgilendirecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret edecek.

(Ankara/13.00)
Anadolu Ajansı
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