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Dolar/TL paritesi yurt dışı piyasalarda yükseldi

Merkez Bankası Naci Ağbal'ın sürpriz biçimde görevden alınması doların ateşini bir kez daha yükseltti. Yurtdışı piyasaların açılmasıyla birlikte dolar 8.37'ye kadar yükseldi. Bitcoin piyasalarında ise dolar 7,84 TL seviyesinde alıcı ve satıcı buluyor.
 21 Mart 2021 23:18
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Dolar/TL paritesi yurt dışı piyasalarda yükseldi

Merkez Bankası Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrasında dolar bu gece itibariyle, ilk açılan piyasalardan olan Asya piyasalarında, 8.37'ye kadar yükseldi.

Türk bankalarında da dolar alış ve satış arasındaki makas yükseldi. Bankalar 8,3 TL'den dolar satarken 7,5 TL'den dolar alıyor.

Asya piyasaları çok sığ olarak tanımlanıyor ve oluşan fiyatların gerçekçi olmadığı belirtiliyor. Doların, Asya piyasalarındaki açılış fiyatının devam edip etmeyeceği ve nerede dengeleneceği sabah belli olacak.

Bitcoin piyasalarında ise dolar 7,84 TL seviyesinde alıcı ve satıcı buluyor.
Memurlar.Net
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