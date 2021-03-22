Erkek devlet memurlarının saçlarını uzatmalarına dair önemli Danıştay kararı
Danıştay İkinci Dairesi, erkek Devlet memurlarının saçlarını uzatamayacağına dair yönetmelik hükmünü iptal etti. Davayı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası adına Av. Candan Dumrul açmıştı.
|22 Mart 2021 10:02
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Danıştay 2. Dairesi, Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikasının açtığı davada, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan ve erkek Devlet memurlarının saçlarını uzatamayacağına dair yönetmelik hükmünü iptal etti.
Yönetmeliğin iptal edilen 5. maddesinde "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir" hükmü yer alıyordu
Danıştay ayrıca, yönetmeliğin bu maddesine dayanılarak verilen disiplin cezasını da iptal etti.
İŞTE DANIŞTAY KARARI
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