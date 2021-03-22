Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|22 Mart 2021 01:02
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