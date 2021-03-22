Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVDE YÜKSELME ŞARTLARI DEĞİŞTİ Orman Genel Müdürlüğü, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirdi. Yapılan değişikliğe göre, görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere hizmet birimlerinde aranan 6 ay şartı 3 yıla çıkarıldı.