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Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 22 Mart 2021 01:02
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Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 00.33 olarak açıklanırken derinliği 11.1 km olarak kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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