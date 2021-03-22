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Şentop'tan Anayasa açıklaması: Elimi taşın altına koymaya hazırım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa için "Ortak bir niyet varsa ben TBMM Başkanı olarak üzerime düşen ne varsa yapmaya, elimi taşın altına koymaya hazırım" dedi. Şentop, mutabık kalınan konularda çabucak çözüme ulaşılabileceğini, referanduma bile gerek kalmayacağını söyledi
 22 Mart 2021 06:15
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Şentop'tan Anayasa açıklaması: Elimi taşın altına koymaya hazırım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un HDP hakkında Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) açılan davadan milletvekilinin fezlekelerine, Danıştay'ın Öğrenci Andı kararından milletvekillerine 'aşı torpili'ne kadar birçok konuda Yeni Şafak'a özel açıklamalar yaptı.

Başkan Şentop, HDP hakkında açılan kapatma davası ile ilgili olarak şunları söyledi: "Ara seçim pek mümkün gözükmüyor. Bir anayasa değişikliği yapılıyordu 2010 yılında. Bu değişikliklerden biri de siyasi parti kapatılmasının tamamen yasaklanması mahiyetinde bir değişiklikti ama Meclis'ten geçmemişti."

İLK DEFA OLMADI

"O tarihlerde 'Parti kapatmalar olmasın' diyenler varsa onların o tarihte onlara destek verip vermediğine bakılmasını öneririm. Anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. Bunun gerekçeleri, sebepleri de var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. Başka ülkelerde de siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili uygulamalar var. Gönül ister ki olmasın ama siyasi partilerin kapatılmasını gerektiren hususlar, sebeplerle ilgili de siyasi partilerin hassasiyet göstermesi, ihlallerde bulunmaması da gerekir."

HER İHTİMAL VAR

Şentop, HDP'li vekillerin fezlekeleri ile ilgili olarak "Geçmiş dönemlere baktığımızda her ihtimal var. Bunların dönem sonuna bırakıldığı zamanlar olmuş, 2016'da toptan hepsinin kaldırıldığı bir dönem oldu. Zaman zaman bazı dosyaların kaldırıldığı oldu. Yakın zamanda yine HDP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması söz konusu olmuştu. Bu konuda içtüzük, bu ihtimallerin hepsine imkan veriyor. Bunu dosyaların durumuna göre, içeriklerine göre değerlendirmek lazım. Bu değerlendirmeyi karma komisyon yapacaktır" dedi.

REFERANDUMA GEREK KALMAZ

Yeni anayasa için "Bir bütünlük içinde herkes görüşünü ortaya koysun" diyen Şentop şöyle devam etti: "Mutabık kalınan ve kalınmayan konular ortaya konulsun. Yeni anayasayı hayata geçirmek için bir formül bulunur. Mutabık kalınacak konular kolaylıkla çözüme kavuşturulabilir. Referanduma gerek bile kalmaz. Zira milletimiz, belli bir çoğunluğu sağlamak kaydıyla anayasa yapma yetkisi vermiş Meclis'e."

ANAYASA BİR ÜTOPYA DEĞİL

"Anlaşma sağlanamayan konular için ise nihai söz sahibi olan milletimize başvurabiliriz. Yeni anayasa bir ütopya değil, gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetli olunsun, bunu yapma konusunda her kesim irade göstersin. Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni anayasa konusunda ortak bir niyet varsa ben TBMM Başkanı olarak üzerime düşen ne varsa yapmaya, elimi taşın altına koymaya hazırım."

Pulların gereği yapılacak

HDP'li vekillerin cezaevlerine pul göndermesi konusunda ise Şentop, şöyle konuştu: "Eski ve yeni milletvekilleri tarafından büyük hacimde miktarda pullar gönderildiği ve bunların cezaevinden mektup kampanyalarının organize edilmesi için tasarlanan faaliyetler deşifre oldu. Bu resmen terör örgütüne yardım. Anayasamıza göre kanun açıktır ve gereği yapılacaktır. Kimse Türkiye'nin geleceği ile oynayamaz, tüy bitmemiş yetimlerin hakkını yiyemez, biz de buna müsaade etmeyiz."
Yeni Şafak
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