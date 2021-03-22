Dolar'da spekülasyon uyarısı: Panik yapmadan bekleyin
|22 Mart 2021 07:00
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Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar/TL kurunda spekülatif ataklar yaşanmaya başladı. Asya'da ilk kotasyonlarda Dolar/TL kuru yüzde 16 yükseliş kaydederek 8,3880'e kadar yükseldi.
EKONOMİK DEĞİL SİYASİ
Yeni Şafak'ta ekonomi yazıları kaleme alan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolardaki hareketliliğin nedeninin ekonomik değil siyasi olduğuna dikkat çekti. Twitter hesabından paylaşım yapan Memiş şu ifadeleri kullandı: "Olay ekonomi değil siyasi, Panik yapmadan bekle gör ve sakin ol. Karşı taarruzun nedeni. Sorun iletişim. Yani perde arkasından yürütülen mücadelenin millet ile paylaşılmaması. 08:30'dan itibaren iletişim kanalları hızlı olmalı."
İÇERİDEKİ BAZI ARKADAŞLAR GECE MESAİSİNE BAŞLADI
Sığ piyasadaki kur hareketini köpürtüp millete panik yaptırıldığını kaydeden Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Güngör, "İçerideki bazı arkadaşlar gece mesaisine başladı. Önce olağanüstü toplantıyla faiz indirimi geleceğine dair spekülasyon yaptılar. Merkez Bankası onu yalanladı. Şimdi sığ piyasadaki kur hareketini köpürtüp millete panik yaptırıyorlar. Yarını görelim." ifadelerini kullandı.
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