Türkiye'nin mavisi Şırnak kaldı

Güncellenen Kovid-19 haritasında 100 binde 10'un altında vaka sayısıyla riski en düşük mavi şehir olarak kalan Şırnak'ta Vali Ali Hamza Pehlivan ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka, başarılarını Yeni Şafak'a anlattı. Koronavirüse karşı bir yıldır zorlu, meşakkatli bir mücadele verdiklerini belirten Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Vaka sayılarını düşürmek kolay olmadı, tekrar yükselmesine müsaade edemeyiz, etmemeliyiz. Rehavete kapılmadan, kurallara daha fazla hassasiyetle uymaya devam etmeli, tedbiri elden bırakmamalıyız" dedi.

GİRİŞ ÇIKIŞLARA SIKI DENETİM

Aslında yurt genelinde bütün illerde yürütülen çalışmaları uyguladıklarını anlatan Vali Pehlivan, burada ekstra kollektif çalışma anlayışını biraz daha etkin bir şekilde hayata geçirdiklerini vurguladı. Pehlivan, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiyeleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgelerini takip etmek suretiyle alana yansıtmaya çalıştıklarını da vurguladı.

VATANDAŞ DUYARLI

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da sahada kurallarının önemli olduğunu anlattıklarını söyleyerek, "İlimizde seyir terasımız var. Geçtiğimiz gün gittiğim zaman insanların hepsinde maske vardı, mesafeye dikkat ediyorlardı. Vatandaşlarımız çok duyarlı davranıyor. Vaka sayılarının yüksek olduğu iller kurallara daha çok dikkat etmelidir. Tüm kurumlar, koordineli bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Hedefimiz sıfıra düşürmek. Geçen günlerde vaka sayımız sıfırdı. O gün bayram havası vardı. Bunun ülke geneline yayılmasını ümit ediyoruz. Bizim mutluluğumuz, ülkemizde vaka olmamasıdır" dedi.

520 BİN TARAMA

Esnaflara yönelik yoğun ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Ali Hamza Pehlivan, "Sürekli vatandaşları uyardık. 537 bin nüfusumuz var, 520 bin vatandaşımızı sağlık taramasından geçirdik. 105 bin vatandaşımıza da test yapıldı. Askeri birliklerimiz fazla. Maske zorunlu olsun mu olmasın mı tartışması yaşanırken, biz birliklerimiz de maskeyi zorunlu yapmıştık. Teması kesmek adına da izinden dönenleri muhakkak izolasyona alıyoruz" dedi.

DİNAMİK DENETİM

100'e yakın filyasyon ekibinin aktif görev yaptığını dile getiren Vali Pehlivan, "Denetim mekanizması da oluşturduk. Ekiplerimizle de sokaklarda, caddelerde, mahallerde, köylerde, mezralarda takiplerimiz sürüyor. En son kamu birimlerinde takip ekibi oluşturduk. Önce kendi çalışanın kurallara uymasını onunla birlikte de alanda da var olmaları kontrollü normalleşme dinamik denetim mekanizmasında da yine alanda olmaya çalıştık" diye konuştu.

Yasemin Asan