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AK Parti'yi 2023'e taşıyacak kadrolar belirlenecek

AK Parti'nin "güven ve istikrar" teması ile çarşamba günü yapılacak 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 2023 seçimlerine götürecek parti yönetimi belirlenecek
 22 Mart 2021 06:50
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AK Parti'yi 2023'e taşıyacak kadrolar belirlenecek

AK Parti'de 7'nci Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı. 'İnandığı yolda yürü' sloganıyla Aralık 2019'da başlatılan kongre süreci 24 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek büyük kongre ile tamamlanacak.

AK Parti'nin kongre takvimi Ekim 2020'de başladı, geçtiğimiz şubat ayı sonunda tamamlandı. Pandemi sebebiyle iki kez ara verilen kongre sürecinde 973 ilçenin 715'i, 81 ilin ise 52 il başkanı değişirken teşkilatlarındaki değişim oranının yüzde 70'e ulaştı. Kongrenin teması 'Türkiye için güven ve istikrar' olarak belirlenirken, il teşkilatlarında yapılan değişimin ardından gözler Çarşamba günü yapılacak büyük kongreye çevrildi. Kongreye eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, önceki dönem parti kurulları, eski MKYK ve MYK üyeleri davet edildi. Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağırılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınlarına da davetiye gönderildi. 1560 delegenin oy kullanacağı kongrede, özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak.

DEĞİŞİM YÜZDE 60'I BULACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olduğu kongrede partinin en üst düzey karar organı olan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) için seçim yapılacak. 50 kişiden oluşan MKYK içinden de partinin 'A takımı' olarak nitelendirilen 16 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek. AK Parti kurmayları, MKYK'daki değişimin yüzde 50-60'ı bulacağını ifade ediyor. Ayrıca, mevcutta yarısını milletvekillerinin oluşturduğu MKYK'ya yeni dönemde milletvekili ağırlığının azalacağı aktarılıyor.

ERDOĞAN MANİFESTO AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'güven ve istikrar' teması üzerinden kongrede önemli mesajlar vermesi bekleniyor. AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının kodlarında Türkiye'nin hangi istikamette yürüyeceğini ve yeni dönemde atılacak adımların yer alacağını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede yeni bir manifestonun ortaya koyacağını ifade eden parti kurmayları, "Tecrübeyi, birikimi yarınlara taşıyacak yeni bir söylemle taçlandıracağız. Pandemi sonrası yepyeni bir dünya var. AK Parti, bu yepyeni dünyaya yepyeni şeyler söyleyecek" dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kader seçimleri' olarak değerlendirdiği 2023 seçimleri seçimlerine götürecek parti yönetimi kadrosunun belirlenmesinin ardından AK Parti'de seçim çalışmalarına başlanacak.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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