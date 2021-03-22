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Salgında eğitime 2,6 milyar TL gitti

Bir yıllık uzaktan eğitim, 600 milyon liradan fazlaya patladı. Maske, siperlik ve dezenfektanlar için de 416 milyon TL harcama yapıldı
 22 Mart 2021 07:25
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Salgında eğitime 2,6 milyar TL gitti

Pandemi döneminde farklı alanlarda yaptığı destekler ve harcamalarla vatandaşları mağdur etmeyen hükümet, çocukların eğitiminin aksamaması için de bugüne kadar birçok adım attı. Çocukların salgın tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması ve eğitimin devam edebilmesi amacıyla eğitim programları sürece uygun olacak şekilde düzenlendi. Yüz yüze eğitimin devam ettiği dönemlerde, bulaş riskini en aza indirmek için okullara ve kurumlara maske, dezenfektan, siperlik gibi ekipmanlar dağıtıldı. Bütün bu ihtiyaçların karşılanması ve maske, dezenfektan üretimi için alınan hammaddelere toplam 416 milyon 591 bin 185 TL harcama yapıldı.

ÜCRETLER AKSATILMADI

Ayrıca, ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ücretleri ile usta öğreticilere yapılacak ödemelere harcanması için 1 milyar 398 milyon 54 bin 321 TL ayrıldı. Yüz yüze eğitimin yapılamadığı riskli zamanlarda devreye sokulan uzaktan eğitim sürecinde, başta EBA ve Gezici EBA Destek Noktaları gibi birçok proje hayata geçirildi. Uzaktan eğitime yönelik yapılan yatırımların toplam maliyeti ise 606 milyon 385 bin 344 TL oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında, sınıf ortamında sosyal mesafenin de korunmasını sağlamak amacıyla 405 bin tekli, 300 bin çiftli sıra yapımı için 196 milyon TL harcandı.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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