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Yüzleri maskeli kişiler, ev ve iş yerlerine ateş açtı, 1 polis yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yüzleri maskeli kişiler, pompalı tüfekle ev ve iş yerlerine ateş açtı, 1 polis yaralandı.
 22 Mart 2021 07:27
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Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda içinde yüzleri maskeli kişilerin bulunduğu bir araçtan henüz belirlenemeyen nedenle ev ve iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açıldı.

O esnada vatandaşların bulunduğu kaldırımda mermiler iş yeri ve duvarlara isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Açılan ateş sonucu bacağından hafif yaralanan 1 polis memuru, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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