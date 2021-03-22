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Yüzleri maskeli kişiler, ev ve iş yerlerine ateş açtı, 1 polis yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yüzleri maskeli kişiler, pompalı tüfekle ev ve iş yerlerine ateş açtı, 1 polis yaralandı.
|22 Mart 2021 07:27
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Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda içinde yüzleri maskeli kişilerin bulunduğu bir araçtan henüz belirlenemeyen nedenle ev ve iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açıldı.
O esnada vatandaşların bulunduğu kaldırımda mermiler iş yeri ve duvarlara isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Açılan ateş sonucu bacağından hafif yaralanan 1 polis memuru, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.
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