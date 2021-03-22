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İyi Parti'den sonra bir toplu istifa da CHP'de yaşandı

İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından toplam 29 kişinin istifa etmesinin ardından bir toplu istifa da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşandı. Denizli'de CHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı
 22 Mart 2021 07:55
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CHP'den istifa eden bir grup vatandaş, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda basın açıklama düzenledi.

Grup adına açıklama yapan Numan Bozca, aydınlık bir Türkiye amacıyla yola çıktıklarını ve CHP'den ayrıldıklarını belirtti.

İktidardan memnun olup tek dertlerinin kendi koltuğu olanlarla yollarını ayırdıklarını belirten Bozca, "Bugün burada 200'den fazla genç arkadaşım ile adıyla doğduğumuz içinde büyüdüğümüz partimizden, sayısız seçim kaybetmesine rağmen koltuğundan başka bir derdi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı, saydığım ve daha başka nice sebepten dolayı istifa ediyoruz. Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz" dedi. Grup, birlikte And'ımızı okuduktan sonra dağıldı.
Türkiye
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