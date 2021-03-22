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Ucuz yedek parçada hayati tehlike

Pandemiden dolayı sıkıntıya giren yedek parça stokları ve yükselen döviz kurları, fırsatçı sahtecileri tetikledi. Fren balatasından motor yağına yüzlerce parçanın ucuz taklitleri, araçları, sürücüleri, yolcuları ve yayaları ciddi risklere sürüklüyor.
 22 Mart 2021 07:35
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Ucuz yedek parçada hayati tehlike

İkinci el araç pazarına olan ilginin artışı, pandemiyle birlikte üretim ve tedarik zincirindeki aksamalar, otomotivde satış sonrası hizmetlerde birçok sıkıntıyı neden oluyor. Yedek parça fiyatlarında geçtiğimiz sene yaşanan ortalama yüzde 30'luk fiyat artışıysa, korsan parça üreticilerini harekete geçirdi. Türkiye, Uzak Doğu ve Doğu Avrupa'da sahte ve taklit parça üretiminin dikkat çekici seviyelere ulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, çok ucuz maliyetli tamirhanelerde orijinal gibi görünen sahte parçaların yanı sıra yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin müdahalesinin trafikteki büyük bir tehdit unsuru olduğuna işaret ederek; "Aracınız için verilen bakım ve onarım ücreti belirgin şekilde düşükse, dikkatle yaklaşılmasını, öncelikle kullanılacak parçaların fiyat araştırılmasının yapılmasını öneriyoruz. Özellikle fren diski ve balataları, debriyaj balataları, yürüyen aksam elemanları, hava ve polen filtreleriyle motor yağları en çok taklit edilen ürünler. Araçlarda yüz binlerce TL'yi bulabilecek ağır hasarlara yol açan bu parçalar, trafikte kaza riskini de artırarak sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor. Hiçbir AR-GE çalışması yapılmadan merdiven altı atölyelerde el yordamıyla üretilen bir fren balatası, frenlerin çabuk ısınmasına ve sonucunda frenlerin tutmamasına yol açar" dedi.

TSE BELGESİ ÖNEMLİ

Yan sanayi parça probleminin en çok Çin menşeli ürünler yüzünden ortaya çıktığını söyleyen Erdem, çoğunlukla 5. sınıf kalitesiz malzemeden üretilen birçok parçanın, otomobillere montaj aşamasında dahi uymadığına dikkat çekerek; "Bu yüzden tüketicilerin TSE belgeli, yaptığı onarımın arkasında duran, garanti verebilen ve OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) parça kullanan servisleri tercih etmesini şiddetle öneriyoruz" dedi.

ALİ ÇELİK
Türkiye
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