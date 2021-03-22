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Dolar, 7,70'e kadar geriledi

Asya piyasalarında dolar TL 8,47'ye kadar yükselmişti. Türkiye'de piyasaların açılmasıyla beraber dolar 7,70'e kadar geriledi.
 22 Mart 2021 09:14
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Dolar, 7,70'e kadar geriledi

Asya piyasalarında dolar TL 8,47'ye kadar yükselmişti. Türkiye'de piyasaların açılmasıyla beraber dolar 7,70'e kadar geriledi.

Morgan Stanley ekonomistleri dolar/TL kurundaki harekete ilişkin olarak, "Mevcut politikanın devam ettiği senaryoda Türk lirası cinsi sabit getirili menkul kıymetlerdeki yukarı yönlü hareketin, yüksek pozisyonlanma ve son aylardaki varlık fiyatı performansının iyi haberlerin büyük ölçüde fiyatlandığına işaret etmesiyle, geçen aylara göre daha ölçülü olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

TCMB'de Ağbal'ın yerine Kavcıoğlu atandı

Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine vurgu yaptı.

Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Kavcıoğlu bankacılarla görüştü

Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda bulunan bankaların genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bloomberg HT'nin üst düzey bankacılardan edindiği bilgiye göre, TCMB Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ile toplantıda kritik mesajlar verdi. Toplantıda Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası'nın birincil önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceğinin altını çizdiği öğrenildi.

Toplantıda Kavcıoğlu'nun verdiği diğer ana mesaj ise, yeni dönemde Merkez Bankası'nın politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağı yönündeki vurgular oldu. Toplantıda takvim dışı para politikası kurulu toplantısı olmayacağı mesajları da öne çıktı.
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