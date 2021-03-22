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Otomotivin çip talebi bilgisayarı vurdu

Çip, ekran, Wi-Fi gibi komponentlerin otomotivde kullanımının artması bilgisayarı da vurdu. Çip talebi patlaması sektörü zora soktu. Bunun fiyata yansıması bekleniyor.
 22 Mart 2021 08:25
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Otomotivin çip talebi bilgisayarı vurdu

Dünyada yaşanan başta çip olmak üzere hammadde açığı bilgisayar üretimini de etkiliyor. Özellikle çip, LCD ekran, Wi-Fi, Ram gibi komponentlerde sıkıntı var. Bazı hammaddeleri hem otomotiv hem de beyaz eşya sanayinin de kullanması açığı artırdı.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, dünyada LCD panel, VGA çipleri ve belli başlı işlemci parçaları anlamında bazı hammaddeler için sıkıntılar yaşandığını söyledi. Nizovsky, buradaki sorunun üreticilerin kapasitesinin piyasanın ihtiyacıyla aynı seyirde gitmemesi olduğuna işaret ederek, geçen yıl uzaktan çalışma, eğitim ve oyun oynamaya olan yüksek talebin temel bileşenlerin maliyetlerini artırdığını da anımsattı.

Nizovsky, "Bunun en azından 2021'in 4'üncü çeyreğine kadar devam etmesini bekliyoruz. Nakliye ve ticari sigorta kapasitesinin yetersiz olması ve gelişmekte olan piyasalardaki kur dalgalanmaları, raftaki bilgisayar fiyatı üzerinde baskı kurarken euro bölgesindeki son kullanıcı fiyatlarının nispeten istikrarlı olmasına izin verdi. Bir fiyat artışı beklentisi yok ama yıl içinde dizüstü bilgisayarlar için daha az kampanya ve fiyat indirimi öngörüyoruz. Türkiye de dahil olmak üzere EMEA pazarlarının büyük kısmında, 2021'in 2020'ye kıyasla, sabit olmasını veya sevk edilen PC üniteleri açısından orta derecede büyüme planlıyoruz. Bilgisayarda uzaktan eğitim ve oyun, ana itici güç olmaya devam edecek" dedi.

Yılsonuna kadar sürer

Casper Pazarlama Müdürü Evin Şahin de, bilgisayar üretiminde bazı komponentlerde ciddi tedarik sıkıntısı yaşandığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bazı hammaddeler de hem PC sektöründe hem otomobil veya beyaz eşya sektöründe kullanılıyor. Bu sektördeki talepler de pandemi nedeni ile artış gösterdi ve stok sıkıntısının artmasına neden oldu. Üretimin azalmasına talebin de tüm dünyada ciddi artması eklenince, hammadde sıkıntısı baş gösterdi. En az yıl sonuna kadar da devam etmesi bekleniyor. LCD ekran, IC konnektörler, Ram, SSD, işlemci, çipset, Wi-Fi gibi komponentlerde çok fazla sıkıntı var."

Fiyatları da etkiliyor

Monster Notebook Genel Müdür Yardımcısı Cem Çerçioğlu, "Otomotivdekii gelişmeler de bizi etkiledi. Ekran, IC ve hafıza çipleri gibi donanımların otomotivde kullanımının yaygınlaşması, teknoloji üreticilerinin ikinci bir yoğun taleple karşılaşmasına neden oldu. Otomotive ağırlık verilince de bilgisayar sektöründeki talebin karşılanması zorlaştı. Özellikle Wi-Fi çipler ve ekran kartları konusunda zorluk yaşanıyor. Yüksek talebe karşı üretim düşük kalınca fiyat farkları oluşuyor. Fakat bilgisayar fiyatlarını belirlemede en etkili unsur dolar kuru" diye konuştu..
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