Mısır'la diplomatik ilişki kararı ekrana yansıdı

Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır silahlı kuvvetleri 3 Temmuz 2013'te darbeyle Muhammed Mursi yönetimini devirdi. Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler koparken, birçok muhalif Mısırlı Türkiye'ye sığındı. Gelenler arasında muhalif gazeteciler de vardı. O dönem Mısır'a yayın yapacak televizyonlar kurdular. Canlı yayınlar ve haberlerle Mısır yönetimini eleştiren televizyonlar yayınlarını bu zamana kadar sürdürdü.

Mısır ile Türkiye arasındaki diplomatik temaslar bu yıl yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, Mısır'la ilişkilerin başladığını resmen açıklayarak, "Gönlümüz özellikle ister ki Mısır ile bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. İstihbari, diplomatik, siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız" dedi.

CANLI YAYINLARI SONLANDIRDILAR

Bu gelişmeler üzerine İstanbul'dan Mısır'a yayın yapan muhalif kanallar canlı yayınlarına son verdi. Kanallarda eski televizyon dizileri ve dini içerikli programlar verilmeye başlandı. Kanal yöneticileri, bu konuda polisten uyarı aldıklarını iddia etti.

TÜRKÇE KURSUNA 40 BİN KİŞİ KATILDI

Türkiye ile Mısır arasında başlayan yakınlaşma, kültürel sahada da artarak sürüyor. Başkent Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe kursları büyük ilgi görüyor.

2010 yılında Mısır'da faaliyetlerine başlayan Kahire Yunus Emre Enstitüsü, Türk dilini ve kültürünü Mısırlılarla buluşturmayı sürdürüyor. Pandemi koşullarına rağmen son dönemde enstitü bünyesindeki Türkçe kurslarına katılım arttı. Ayrıca geleneksel Türk el sanatları, Türk yemekleri ve geleneksel Türk okçuluğu kursları da Mısırlıların ilgisini çekmeye başladı. Kahire Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde bugüne kadar 14 bine yakın Mısırlı Türkçe öğrendi. Enstitünün uzaktan online Türkçe kursuna da 40 bin kullanıcı katıldı. Bu rakam tüm Mısır'da yabancı bir dile gösterilen en yüksek talep. Online Türkçe kursuna katılanların büyük bir kısmını da gençler oluşturuyor. Tüm Mısır çapında ilgi gören Türkçe kursu ücretsiz veriliyor.

İLKİ RABİA TV'YDİ

Mısır'daki darbenin ardından İstanbul'da açılan ilk Mısır televizyonu Rabia TV'ydi. O dönem günde 12 saat sadece Arapça yayın yapın Rabia TV, kapılarını Hürriyet'e açmıştı. Rabia TV'nin Sözcüsü Mısırlı gazeteci yazar Samir Al Araki, herhangi bir oluşuma veya bir camiaya bağlı olmadıklarını belirterek, "Bizim Müslüman Kardeşler'le koordineli bir çalışmamız yok. Kendine ait bir ümmeti var ve herhangi bir dış ülke tarafından yönetilmiyor. Şiddet yanlısı yayın da yapmıyoruz" demişti.