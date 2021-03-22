Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makroekonomik çerçeve enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz artışının ardından Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almıştı.
|22 Mart 2021 08:33
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Elvan, yeni hafta öncesi piyasalara mesajlar verdi.
Bakan Elvan, "Makroekonomik çerçeve enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecek.
Maliye politiklarını fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.
Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle sozkonusu olmayacak
Liberal kambiyo rejimi uygulaması kararlılıkla sürecek.
Reform paketimizdeki eylemler şoklara karşı direncimizi artıracak" dedi.
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