AK Parti'de MKYK'nın yanında kabine değişikliği de bekleniyor
|22 Mart 2021 08:39
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Mililyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre: 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 7'nci Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı. Kongreye özel bir şarkı ve üç tanıtım filmi hazırlanırken, slogan "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.
Kongrede partinin üst düzey karar organı MKYK'da yüzde 70'e varan değişim bekleniyor. Listeye mevcut milletvekillerinden en fazla 15 ismin girebileceği ifade ediliyor. Yeni MKYK'da özellikle eski milletvekillerine ağırlıkla yer verilmesi bekleniyor. Kulislerde, bu hafta MKYK değişimi ile eş zamanlı olarak kabinede bir revizyonun planlandığı konuşuluyor. İhtimaller arasında kabine revizyonunun çarşamba gününe kadar açıklanması öne çıkıyor. Böylece kabine dışı kalan bakanların MKYK'ya alınmasının gündeme gelebileceği tahmin ediliyor. Yeni kabineye siyaset kökenli isimlerin alınacağı dile getirilirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının bölünme ihtimali de kulislerde konuşulanlar arasında.
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