1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri: Kısıtlamada 22 bin 810 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı: 15-22 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 22 bin 810 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.
 22 Mart 2021 09:03
+Aa- Yazdır
İçişleri: Kısıtlamada 22 bin 810 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bu dönemde illerimiz vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirler bu seviye gruplarına göre belirlenmiştir. Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında devam etmektedir.

Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında,

Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanmaktadır.

Bu kapsamda 15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 22 bin 810 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.''
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sinop'ta bir okulda daha eğitime ara verildi
22 Mart 2021 10:06		 DHMİ, hizmet puanı uygulamasına göre nakil yapacak
22 Mart 2021 00:04
Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 5 gün ara verildi
21 Mart 2021 22:42		 Erdoğan onayladı... Kesin korunacak hassas alan ilan edildi
21 Mart 2021 22:13
Türkiye ve Katar arasında su yönetimi anlaşması
21 Mart 2021 21:54		 Balıkesir'de tedbirler arttırıldı, ev ziyaretleri yasaklandı
21 Mart 2021 18:19
SOLOTÜRK, Pakistan'da gösteri uçuşu yapacak
21 Mart 2021 17:44		 Fatih ve Kanuni gemileri yeni sondaj için hazırlık yapıyor
21 Mart 2021 16:49
Demirkapı Tüneli'ndeki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı
21 Mart 2021 15:52		 MB Başkanı Kavcıoğlu ilk toplantıyı bankacılarla yapacak
21 Mart 2021 14:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:36 - İstanbul MEM'in, yüz yüze ilk yardım eğitimi dayatmasına tepki!10:34 - Savcı Sayan: Deniz Baykal'a sağlık operasyonu yapıldı10:33 - FETÖ'nün polis ablası yakalandı10:30 - İhtisaslaşma ve hakim teminatı sağlamlaştırılacak, gerekçeli karar hakkı güçlendirilecek10:27 - İstanbul'un barajlarındaki su oranı yükselmeye devam ediyor10:17 - Diyarbakır'da yapılan nevruz etkinliğine terör soruşturması
10:15 - MEB'in 'Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması'nın' sonuçları belli oldu10:12 - Samsun'da halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi öldü10:10 - Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar etkisini sürdürüyor10:06 - Sinop'ta bir okulda daha eğitime ara verildi10:06 - Borsa'da çok sert düşüş... İşlemlere ara verildi10:03 - TÜİK açıkladı, işsiz sayısı azalmaya devam ediyor
10:02 - Erkek devlet memurlarının saçlarını uzatmalarına dair önemli Danıştay kararı09:58 - HDP'li isimler silah eğitimi aldılar milletvekili oldular09:38 - 133 mesleğe karşılıksız hibe desteği09:35 - Konya'da bir kadın ahırda ölü bulundu09:29 - Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
09:21 - 'Berat Albayrak muhteşem dönüş yapacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
'Berat Albayrak muhteşem dönüş yapacak'
Dolar, 7,70'e kadar geriledi
Erkek devlet memurlarının saçlarını uzatmalarına dair önemli Danıştay kararı
Dolar'da spekülasyon uyarısı: Panik yapmadan bekleyin
AK Parti'de MKYK'nın yanında kabine değişikliği de bekleniyor
Borsa'da çok sert düşüş... İşlemlere ara verildi
Sayıştay raporlarına rağmen müdürlüklere sınavsız atama hız kesmiyor
Kamyon girerse Kobani çökecek
DHMİ, hizmet puanı uygulamasına göre nakil yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yumurta akı 3
maskeyi çeneye takmak 2
Çocukken takılan lakaplar 6
yolgeçen hanı 1
geriye ket vurma 1
incitmek 2
memurlarnet sözlük sorunları 6
buzdolabındaki saklama kapları 1
fikir beyan etmemek 2
insancık 1
SON İLANLAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi İşçi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 49 sağlık personeli alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam