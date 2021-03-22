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Yalova'da termal şebekesi! Binlerce kişi mağdur oldu...

Yalova'da termal suyu dahi bulunmayan iki ayrı devre mülk projesini maket üzerinde pazarlayarak para toplayan 52 kişilik şebekeye yönelik dava açıldı. Savcı, şüphelilerin 'organize suç örgütü' kapsamında cezalandırılmalarını istedi.
 22 Mart 2021 09:11
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Yalova'da termal şebekesi! Binlerce kişi mağdur oldu...

Hürriyet'in özel haberine göre: Türkiye genelinde on binlerce devre mülk mağduru bulunuyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame ise, benzer dosyalar için örnek teşkil edecek türden. Savcı Cesim Eren'in hazırladığı 115 sayfalık iddianamede, 107 kişi şikayetçi, 52 kişi de sanık olarak yer aldı.

Suç örgütüne ilişkin bir de örgüt şeması hazırlandı. Savcılık şüphelilerin, 'dolandırıcılık' suçu yanı sıra 'suç örgütü kurma' suçundan da cezalandırılmalarını istedi. İddianameye göre, örgüt üyeleri hiyerarşik bir biçimde faaliyet yürüttü. Kimin hangi faaliyeti yürüteceği önceden belirlendi. Örgüt kurucularının cep telefonu dahi kullanmadığı belirtilen iddianamede, parasını isteyen mağdurların kimi zaman tehdit edildiği kaydedildi.

OFİSLERİ BİLE KAÇAK

İddianamede, pazarlaması yapılan projelerden biri Esenköy Doğa Termal diğeri ise Özkalyoncu Termal. Yalova'daki her iki proje bölgesinde termal su dahi yok. Anılan projeler için belediyelerden alınan bir izin de yok. Esenköy Doğa Termal'in satış ofisi kaçak inşa edilirken, anılan yerin elma bahçesi vasfında olduğu belirlendi. İddianameye göre, şüpheliler, aynı devremülkleri farklı kişilere bile sattı. Mağdurların önemli bir bölümü İstanbul'da yaşayan kişiler. İstanbul'dan otobüslerle toplu halde Yalova'ya götürülen kişilere, maket üzerinden tanıtım yapıldı. Sözleşmelerin çoğu da bu esnada imzalatıldı. Ödemenin bir kısmı peşin alınırken, kalan kısım için senet imzalatıldı.

1000'ER YIL İSTENİYOR

İddianameye göre, firari konumdaki Hüseyin Bölükbaşı (39) örgüt lideri. Musa Aydın (58) ve Mustafa Kalyoncu (45) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan sanıklar Aziz Alpaslan, Yücel Aydın, Kayanur Kolcu, Gökhan Kalyoncu, Metin Yumak tutuklanırken, şirket yöneticileri Cem Erçelik ve Seda Kır ise tutuksuz yargılanacak sanıklar arasında. Savcılık, hayali projelerin pazarlamasını yapan emlakçılar Suat Baydar, Aytaç Ceco, Sadık Demirtaş, Ali Can Kazan, İclal Özdemir, Suat Baydar, M. Ali Baydak, Alaattin Çağlamaz Turgay Demirkaya, Huriye Yücefaydalı ve Kerim Torba'yı da suç örgütüne yardım etmekle suçladı. Örgüt kurdukları iddia edilen kişilere istenen hapis cezası 1000'er yılı buluyor.

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

Yine benzer bir suçlama ile Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada ise karar çıktı. Üç kişinin şikayetçi olduğu dava, Yalova Terma City projesinin sahibi Orhan Karaderili'ye (49) karşı açılmıştı. Mahkeme, Karaderili'ye 'dolandırıcılık' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Söz konusu karar yapılan itiraz sonrası bir üst mahkemeye taşındı. Birçok devremülk mağdurunun davasını takip eden isimlerden Av. Engin İsmail Köse, "Özellikle dar gelirli, emekli kişiler hedef alınıyor" dedi.
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