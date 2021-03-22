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Devlet büyüttü okuttu gelin etti

Yuvada yetişip memur olan Nurşen Oral'ın erkek arkadaşına şart koştuğu 'Bana babalığı devlet yaptı. Ailen beni devletten istesin' dileği yerine getirildi. Damat adayının ailesi Nurşen'i sosyal hizmetler müdürü Özer'den istedi
 22 Mart 2021 09:10
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Devlet büyüttü okuttu gelin etti

Adana'da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen Nurşen Oral (23), büyüyüp devlet memuru oldu, Konya Defterdalığı'na atandı. Nurşen kendisine evlenme teklif eden polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Oruç'a "Beni devlet okuttu, büyüttü ve meslek sahibi yaptı.

Bana asıl babalığı devlet yaptı. Beni devletten isteyin" dedi. Nurşen'in isteği üzerine erkek tarafı Nurşen'i kız babası olarak Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'den istedi.

'YANINDA OLMAK BİZE GURUR VERİR'

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'i arayan Nurşen Oral, erkek arkadaşının kendisini isteteceğini belirterek "Müdürüm beni devletten istemelerini söyledim. Devlet baba olarak beni sizden isteyebilirler mi? dedi. Nurşen'in sözleri karşısında duygulanan İl Müdürü Özer ise teklifi kabul ederek, "Nurşen, öz baban yoksa devlet baban var.

Biz senin her zaman arkandayız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Devlet bugüne kadar sana hem analık hem de babalık yaptı. Bu mutlu gününde senin yanında olmak bize şeref ve gurur verir" diye konuştu.

'GENÇLER SEVMİŞ, VERDİK GİTTİ'

Konya'dan Adana'ya gelen erkek tarafı Nurşen Oral'ı Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'den istedi. Bunun üzerine genç çifte mutluluk dileyen Özer; "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un sizlere selamı var. Gençlerimiz birbirlerini sevmişler.

Yuva kurmaya karar vermişler. Bizde kızımızı verdik gitti" dedi. Genç çiftlere tavsiyelerde de bulunan Nevzat Özer; 'Evlilikte '4 S' kuralı vardır. Bunlar sevgi, saygı, sadakat ve sabırdır. '4 S' kuralını hayatınız boyunca unutmamanızı istirham ediyorum' diye konuştu.

'İYİ Kİ DEVLETİM VAR'

Kız isteme merasiminde gözyaşlarına hakim olamayan Nurşen Oral "Bizi büyüttün, okuttun, meslek sahibi yaptın. Şimdi de evlendiriyorsun. İyi ki varsın devlet babam" dedi. Kız isteme merasiminin ardından genç çifte yüzüklerini Özer taktı.

Ali Altuntaş
Sabah
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