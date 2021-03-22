'Berat Albayrak muhteşem dönüş yapacak'
|22 Mart 2021 09:21
|+Aa- Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklamayla istifa eden Berat Albayrak, 4 aydır hiç kamuoyu önüne çıkmadı.
Berat Albayrak'a yakın isimlerden Kütahyalı, AK Parti'nin çarşamba günü yapılacak kongresini hatırlatarak, "Bakanlık için demiyorum ama Albayrak'ın kongreden sonra dönüş yapacağını tahmin ediyorum. Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na hemen geri döneceğini düşünmüyorum. Ama Berat Albayrak'ın yeniden dönüşü yakındır diye düşünüyorum" dedi. Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına açıklama yapan Kütahyalı "Berat Albayrak gitti hepsi sattı, kongrede Berat Albayrak muhtemelen kuvvetli dönüş yapacak, o zaman hepsi (AK Parti içindeki bazı isimleri kastederek) yeniden Albayrakçı olur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Savcı Sayan: Deniz Baykal'a sağlık operasyonu yapıldı
22 Mart 2021 10:34
|HDP'li isimler silah eğitimi aldılar milletvekili oldular
22 Mart 2021 09:58
|Üstad'ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi
22 Mart 2021 09:21
|AK Parti'de MKYK'nın yanında kabine değişikliği de bekleniyor
22 Mart 2021 08:39
|Mısır'la diplomatik ilişki kararı ekrana yansıdı
22 Mart 2021 08:32
|İyi Parti'den sonra bir toplu istifa da CHP'de yaşandı
22 Mart 2021 07:55
|AK Parti'yi 2023'e taşıyacak kadrolar belirlenecek
22 Mart 2021 06:50
|Şentop'tan Anayasa açıklaması: Elimi taşın altına koymaya hazırım
22 Mart 2021 06:15
|Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bir metine indirgenemez
22 Mart 2021 01:34
|Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
22 Mart 2021 00:11