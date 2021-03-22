'Berat Albayrak muhteşem dönüş yapacak'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklamayla istifa eden Berat Albayrak, 4 aydır hiç kamuoyu önüne çıkmadı.

Berat Albayrak'a yakın isimlerden Kütahyalı, AK Parti'nin çarşamba günü yapılacak kongresini hatırlatarak, "Bakanlık için demiyorum ama Albayrak'ın kongreden sonra dönüş yapacağını tahmin ediyorum. Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na hemen geri döneceğini düşünmüyorum. Ama Berat Albayrak'ın yeniden dönüşü yakındır diye düşünüyorum" dedi. Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına açıklama yapan Kütahyalı "Berat Albayrak gitti hepsi sattı, kongrede Berat Albayrak muhtemelen kuvvetli dönüş yapacak, o zaman hepsi (AK Parti içindeki bazı isimleri kastederek) yeniden Albayrakçı olur.