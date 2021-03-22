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Konya'da bir kadın ahırda ölü bulundu
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu
|22 Mart 2021 09:35
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Şinasi Mahallesi'nde hayvanlarına bakmak için ahıra giden Suna Şener (49), eve dönmeyince yakınları yanına gitti.
Şener'i ahırda yerde hareketsiz bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Öldüğü belirlenen Şener'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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