133 mesleğe karşılıksız hibe desteği
|22 Mart 2021 09:38
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2.5 MİLYON ESNAF İÇİN MUSLUKLAR AÇILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yaşama geçirilen kira, hibe, ciro kaybı desteğiyle birlikte 2.5 milyon esnaf için kredi muslukları da açıldı. Halkbank 2021 yılı boyunca esnafa kullandıracağı kredilerde yüzde 50 faiz indirimi sağlıyor.
FAİZ SIFIRLANIYOR
Ekipman, makine, hammadde alımlarının karşılanması için 30 bin liraya kadar kullanılan kredilerde faiz sıfırlanıyor. Gelir kaybı ve kira desteği programı kapsamında da 5 milyar liraya yakın destek ödemesi veriliyor.
FAİZSİZ YAPILANDIRMA İMKANI DEVAM EDERKEN HİBE DESTEĞİ DE BAŞLADI
Geçen hafta da borcunu ödeyemeyen esnaf için yeniden yapılandırma imkanı gelirken, mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri de başladı.
BAKAN PEKCAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira desteğinden Aralık 2020 itibarıyla faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler ile bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnafın yararlandığını anımsatarak, "İşyeri kira olanlara büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde de 500 lira kira desteği veriliyor.
HİBE İÇİN BAŞVURULAR 31 MARTA KADAR UZATILDI
Ancak bu tutarların altında kira ödeyen kişilere yalnızca kira tutarında ödeme yapılacak. Bu destek için başvuru süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı. Program kapsamında 133 iş koluna hibe desteği sağlanıyor. Onaylanan toplam başvuru sayısı 1 milyon 109 bin 737 ve toplam 2 milyar 69 milyon 527 bin lira ödeme yapıldı" dedi.
18.7 MİLYARLIK KREDİ
Ticaret Bakanı Pekcan, Halkbank kaynaklarıyla esnafa 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4.5 faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz uygulanabilen Hazine faiz destekli işletme kredisinden 756 bin 245 esnafının yararlandığını ifade etti. Bakan Pekcan, bu kapsamda verilen faiz indirimli kredi desteğinin 18 milyar 735 milyon liraya ulaştığını belirtti.
5.8 MİLYARLIK KREDİ TAKSİTİ ERTELENDİ
KOVID-19 nedeniyle zorluklar yaşayan esnafın Halkbank'a olan kredi ödemelerinin geçen yıl içinde iki kez ertelendiğini anımsatan Bakan Pekcan, "Toplam 5.8 milyar lira tutarında kredi taksiti ertelendi. Aynı şekilde esnafımızın kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borçları için de yapılandırma imkanı sağlanmış olup bu kapsamda yaklaşık 30 bin esnafımızın 650 milyon lira tutarındaki gecikmiş borcu yapılandırıldı.
Bunlara ilaveten tüm ticaret erbabımızın bankalara olan borçlarının geciken kısmının ödenmesi halinde, finansmana erişim süreçlerinde mevcut mali sicil olumsuzlukları bankalarca dikkate alınmıyor" değerlendirmesini yaptı.
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