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Yeni yayımlanan öğretim üyesi ilanlarında uygulama birliği yok

Marmara ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversiteleri özelinde öğretim üyesi şartlarında kişiye özel kriterlere dikkat edilmelidir!
 22 Mart 2021 11:02
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Yeni yayımlanan öğretim üyesi ilanlarında uygulama birliği yok

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Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde "Genel Şartlar" başlıklı 3 üncü maddeye "İLANA BAŞVURU KOŞULU OLARAK ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ TEZ VEYA UZMANLIK TEZİ ADLARININ BİR KISMI VEYA TAMAMI YAZILAMAYACAĞI GİBİ İLANDA SADECE BELİRLİ BİR ADAYI TANIMLAYAN ÖZEL ŞARTLARA DA YER VERİLEMEZ." hükmü eklenmişti.

Düzenleme hakkında açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ, "Yaptığımız bu çalışma neticesinde, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek. Belirli bir adayı tanımlayan özel şartların öğretim üyesi alımlarındaki atama ilanlarında yazılmasını engellemeyi hedefleyen ve fırsat eşitliğini, rekabet ve kaliteyi önceleyen bu düzenlememizin yükseköğretimimiz ve akademisyen adaylarımız açısından hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı tarafından öğretim üyesi atama izinlerinin dağıtılması ve YÖK tarafından kurumlara tahsisiyle birlikte öğretim üyesi ilanları mezkür yönetmelik değişikliği sonrası yayımlanmaya başladı. Marmara Üniversitesi tarafından yayımlanan yılın ilk ilanında 1 Profesör, 1 Doçent ve 2 Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yer verildi. Ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 14 Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilan edilmiştir.

Tablodan görülebileceği üzere, iki üniversitenin farklı kadro ilanlarında doğrudan bir adaya yönelik tez konusu olmamakla birlikte, yazılan çalışma alanları ile başvuruların sınırlandırıldığı, böylece yönetmeliğe geçtiğimiz günlerde eklenen "belirli bir adayı tarif etmeme" koşuluna uyulmadığı görülmektedir.

Üniversitelerin eski düzene benzer şekilde ilana çıkmaları, YÖK'ün öğretim üyesi ilanlarında arzuladığı fırsat eşitliği, rekabet ve kalite ilkelerine aykırılık teşkil edecektir. Bu doğrultuda, yönetmelik sonrası üniversitelerin öğretim üyesi ilanlarında birliktelik sağlanması için YÖK tarafından genel çerçeveyi çizecek bir yazının yükseköğretim kurumlarına gönderilmesi faydalı olacaktır.

Memurlar.Net
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